Robinho quer acelerar transferência O atacante Robinho quer acelerar sua transferência para o Real Madrid e sair o quanto antes do Brasil. A afirmação foi feita pelo procurador do jogador, Vágner Ribeiro, em entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal espanhol ?As?. Segundo Ribeiro, ?já não existe mais clima para que Robinho continue vivendo no Brasil? e por conta disso, o jogador não tem nenhuma intenção de fazer grandes exigências. ?O que ele quer é uma negociação rápida que o leve para o Real?, acrescentou. Diante disso, diz o jornal, as coisas podem tomar um rumo diferente. O Real queria apenas a preferência numa eventual negociação futura, mas agora, já pensa em antecipar a contratação do brasileiro para dezembro deste ano. Entre o Real e Robinho, no entanto, pode haver um obstáculo. O Benfica, de Portugal, garante ter documentos assinados com o jogador. Depois de um período da Europa, Wagner Ribeiro chega hoje ao Brasil e poderá esclarecer qual a situação real das negociações.