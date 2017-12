Robinho quer infernizar a vida do Corinthians O Santos sabe que uma derrota no clássico deste domingo contra o Corinthians pode ser fatal para suas pretensões de conquistar o bicampeonato Brasileiro. Com seis pontos atrás do Cruzeiro, tem que vencer todas suas partidas, marcar muitos gols e ainda torcer para que o líder tropece pelo menos duas vezes. "Aqui na Vila tem que dar Santos", sentenciou Robinho, que mais uma vez pretende infernizar a zaga adversária. "Precisamos dessa vitória a qualquer preço", disse ele, "pois queremos nos aproximar mais do Cruzeiro e continuar na luta pelo bi". Santos e Corinthians vivem situação muito diferente no campeonato: enquanto os santistas ainda têm chance de conquistar o título, os corintianos apenas cumprem tabela, dez pontos atrás do quinto colocado - o último a conquistar uma vaga para a Libertadores. Mas a rivalidade entre os dois clubes é uma das maiores do futebol brasileiro e isso, na opinião de Narciso, sempre pesa dentro de campo. "Já aconteceram muitas coisas nesse clássico e sabemos que a rivalidade é também dos torcedores", disse o zagueiro. Isso faz com que a torcida participe bastante. "Dentro de campo, a manifestação dos torcedores empolga os atletas, que procuram sempre jogar bem", comentou Narciso. Ele e todos os atletas santistas sabem que esse fator pesa muito e há um outro a ser considerado: "jogando em casa, a obrigação da vitória é nossa". Os jogadores acham que a derrota para o Cienciano no Peru, quarta-feira, que desclassificou o time da Copa Sul-Americana, não terá reflexos na partida deste domingo. "Estamos só nessa competição a partir de agora e vamos nos concentrar ao máximo para continuar na disputa do título", disse o lateral-esquerdo Léo. A derrota no Peru interrompeu uma série de seis partidas invictas, mas o time recuperou a boa campanha no Brasileiro. Isso ajuda, na opinião de Léo, mas ele entende que "o clássico é um jogo de alto risco porque só o Santos tem a perder, já que o Corinthians não almeja mais nada". Recomenda "muito cuidado, muito respeito" e, principalmente, "fazer nossa força valer dentro de campo". Paulo Almeida acha que o confronto contra o Corinthians será um jogo muito importante, pois uma vitória dará continuidade à série de bons resultados que recolocaram o time na disputa do bi. "Um clássico é sempre um jogo difícil e esse contra o Corinthians, mesmo com os desfalques do adversário, vai ser complicado". Como o Santos não pode mais perder pontos, ele entende que não restam alternativas ao time a não ser a vitória. "Temos que continuar fazendo nossa parte e conquistar mais esses três pontos", concluiu.