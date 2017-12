Robinho quer mais títulos no Real Robinho afirmou hoje, em homenagem oferecida pela Vivo, um de seus patrocinadores, que está preparado para encarar o desafio de jogar na Espanha porque "pensa grande" e revelou que pretende ganhar mais títulos no Real Madrid do que no Santos. Por isso, segundo o próprio jogador, recusou os 40% a que tinha direito na negociação com o Santos e rejeitou propostas melhores de outros clubes europeus, como Benfica, PSV, Inter e Arsenal. "As propostas eram melhores para ele, não para o Santos", esclareceu seu procurador Vágner Ribeiro. Robinho se mostrou confiante sobre sua adaptação ao futebol europeu. "A cobrança vai ser muito grande, mas adoro desafios. O objetivo principal é ser campeão pelo Real." Sobre possível duelo contra Diego, do Porto, o jogador já prometeu. "Vai levar uma caneta e tomar pedalada." Ribeiro explicou porque o atleta não levou os 40%. "Robinho já tem propostas milionárias da Siemens e da Telefonica, que devem ser assinadas quando ele desembarcar na Espanha. Tem propostas da Adidas e da Reebok. Fecharemos também com uma empresa alimentícia (Nestlé ou McDonald?s) e também existe o interesse de uma montadora (Audi). E, por ser jogador do Real, o valor do Robinho quintuplicou." Segundo o procurador, o Real tem direito a 50% dos direitos de imagem de Robinho, que usará a camisa 10. Mesmo assim, o craque vai ganhar por ano na Espanha o equivalente a dez no Brasil. "O Robinho deixou de ganhar agora para ganhar mais na frente."