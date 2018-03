Robinho queria o gol para dona Marina A torcida do Santos conheceu um outro Robinho, na vitória deste domingo à tarde, na Vila Belmiro. Em vez de partir em velocidade com a bola dominada, em busca do gol, ou de procurar entrar na área para concluir ou sofrer pênalti, o camisa 7 raramente apareceu na área, preferindo trabalhar pela esquerda do ataque ou na armação das jogadas. E foi perfeito na assistência para Ricardinho marcar o segundo gol. Robinho estava na entrada da área e quando a zaga adversária esperava que ele partisse para o gol, fez um passe na medida para o meia dominar finalizar, sem chance de defesa paara Danrlei. A três minutos do final do jogo, Robinho superou um marcador na corrida e cruzou para Basílio, que fechava pela direita. Adriano interceptou e fez gol contra. Apesar da troca de função com Ricardinho, Robinho fez um gol numa das poucas vezes em que apareceu na área, já nos acréscimos do segundo tempo. Mas o gol foi anulado pelo juiz Wagner Tardelli Azevedo (RJ), que alegou que o atacante santista teria se apoiado nas costas de um zagueiro mineiro. "Não toquei em ninguém. Subi e cabeceei para o gol, mas infelizmente o juiz não deu o gol", lamentou Robinho. "Queria muito que valesse porque havia prometido um gol para a minha "Velha" (dona Marina, sua mãe). Mas não tem problema. Quarta-feira, eu marco outro." Em relação à sua nova maneira de jogar, Robinho procurou desconversar. "A gente se movimenta sempre e às vezes fico mais atrás. Gallo me dá liberdade para escolher a melhor maneira de jogar e hoje, devido à forte marcação e ao campo pesado em razão da chuva, preferi recuar e servir os companheiros. E dei sorte, deixando os companheiros na cara do gol algumas vezes." Quanto ao longo período em que poderá desfalcar o time em razão da sua convocação para os jogos da Seleção Brasileira contra o Paraguai e a Argentina, pelas Eliminatórias, e para a Copa das Confederações, Robinho prefere ficar neutro. "Eu quero jogar. Tanto faz ser no Santos ou na Seleção. Quanto ao resto, cabe aos dirigentes decidir. Eu não tenho posição nenhuma nessa questão", concluiu.