Robinho recebe elogios de Djalminha Robinho não pára de ganhar admiradores ilustres. Depois de ser elogiado por Denílson ? que é seu ídolo ? e ficar sabendo que o francês Zidane disse a Roberto Carlos que adorou suas ?pedaladas? na final do Campeonato Brasileiro, agora é a vez de Djalminha falar bem de seu futebol. O meia-esquerda, que está emprestado até junho pelo La Coruña ao Austria Vienna, revelou que ficou impressionado com a performance do menino nas finais do Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde