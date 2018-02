Robinho recebido com festa em Rio Preto O atacante Robinho foi recebido com festa em São José do Rio Preto, onde no domingo, o Santos enfrenta o Vasco e pode sagrar-se campeão brasileiro de 2004. O jogador - que teve a mãe libertada na manhã desta sexta-feira depois de 41 dias em poder de sequestradores - chegou ao estádio Benedito Teixeira pouco depois das 17h30 e foi homeageando por torcedores e companheiros de time. Os cerca de 300 torcedores que acompanhavam o treino do time aplaudiram o jogador assim que ele entrou no gramado e gritavam palavras de ordem. ?Olé! Olé! Olé! Olá! O Robinho vem aí e o bicho vai pegar?, gritavam os torcedores. Já no gramado, Robinho foi cumprimentado por todos os jogadores e membros da comissão técnica. O treino sofreu atraso de pelo menos 40 minutos por conta disso. Com o final do seqüestro e a disposição mostrada pelo jogador, é cada vez maior a chance de Robinho jogar no domingo.