Robinho renova com o Vasco até o final de 2010

"O Vasco apostou no meu futebol e agradeço a todos. Após uma temporada em um grande clube, é inevitável que um jogador não amadureça profissionalmente. Estou mais confiante e tranquilo com o acerto", garantiu o jogador de 22 anos. Apesar de algumas boas atuações na Série B, o atacante não conseguiu se firmar entre os titulares com Dorival Júnior, o antigo treinador.

Se renovou com Robinho, a diretoria do Vasco confirmou a venda do atacante Alan Kardec para o Benfica, de Portugal, por R$ 6 milhões. O jogador, que estava emprestado ao Internacional, foi um dos destaques da seleção brasileira vice-campeã no Mundial Sub-20.