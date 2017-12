Robinho renova com Santos até 2007 O atacante Robinho renovou nesta segunda-feira contrato com o Santos por mais um ano, estendendo seu compromisso até 31 de março de 2007. A multa em caso de rescisão de contrato sobe de US$ 15 milhões para US$ 35 milhões. Novamente em grande fase, ele recebeu um reajuste salarial e vai ganhar em torno de R$ 80 mil mensais. Esse foi o primeiro passo dado para a próxima temporada, mas outras novidades deverão começar a partir das eleições presidenciais de dezembro. O técnico Emerson Leão já confirmou que, se Marcelo Teixeira for reeleito, permanecerá na Vila Belmiro. Jogadores como Léo e Renato, cujos contratos vencem em 31 de dezembro, também declararam que esperam o resultado da eleição santista para decidirem seu futuro. Assediado por clubes como São Paulo e Corinthians, Leão sempre disse que seu compromisso com o Santos terminaria em 31 de dezembro e que antes disso não conversaria sobre sua transferência, alegando uma questão ética. Mas a aprovação do novo estatuto, que permite outra reeleição de Marcelo Teixeira, começa a mudar as coisas e o treinador já admite que será difícil sua saída, uma vez que acredita serem muito grandes as chances da permanência do atual presidente. O treinador não acredita que haverá um desmanche do elenco em 2004, embora ache que o assédio aos jogadores santistas irá aumentar. "O presidente Marcelo Teixeira disse que não iria vender jogador este ano e rejeitou a proposta de US$ 12 milhões por Diego, não vendeu o Robinho, o Elano, o Alex, o Paulo Almeida, apesar das propostas recebidas. Ele cumpriu o que disse e tem a tranqüilidade de não precisar vender atletas", disse Leão. Brasileiro - Animado com a vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, no domingo, Leão garante que essa boa fase santista na reta final do campeonato é fruto do planejamento feito. "Nós definimos uma política em relação à arrancada das dez últimas partidas, que seriam os dois meses mais difíceis, e já fizemos quatro vitórias consecutivas e 17 gols", afirmou.