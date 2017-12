Robinho: "Respeito Adriano, mas quero jogar" Robinho disse neste sábado que está pronto para ser escalado por Carlos Alberto Parreira como titular do Brasil contra Gana, terça-feira, em Dortmund, mas que mantém o respeito por Adriano, seu principal adversário por uma posição no ataque. "Respeito Adriano, mas quero jogar", avisou o atacante, que estava bastante sorridente ao chegar para o primeiro treino da seleção após a vitória por 4 a 1 sobre o Japão, que encerrou a participação do Brasil na primeira fase. Em sua primeira chance como titular no Mundial, Robinho teve boa atuação e foi muito elogiado pelos colegas e na imprensa, mas disse que não recebeu de Parreira a notícia de que estará escalado. "Ainda não sei se vou jogar, mas estou preparado. Quando eu entrei, joguei bem", revelou. Perguntado sobre qual decisão tomaria se pudesse escolher, Robinho se esquivou: "O Parreira ganha bem para decidir isso". Em contraste com a alegria do ex-jogador do Santos, Adriano passou com cara fechada pela área onde os jogadores conversam com a imprensa e não deu entrevistas. Já os dois laterais titulares, que foram poupados contra o Japão, mostraram tranqüilidade e se dizem seguros quanto à volta ao time no jogo pelas oitavas-de-final. "Tenho muita história na seleção e estou tranqüilo, isso não me preocupa", disse Roberto Carlos, que elogiou a atuação do reserva Gilberto. "Ele entrou bem, fez até um gol". Na expectativa Cafu contou que manteve até o fim a expectativa de entrar na partida contra o Japão e ter a chance de bater o recorde de participações de um jogador brasileiro em Copas - divide a marca de 18 jogos com Taffarel e Dunga. "Estava ansioso e fiquei ali fazendo alongamento. Pedi ao Parreira para dar um jeitinho de entrar, mas ele não quis arriscar", contou o capitão da seleção, que estava pendurado com um cartão amarelo - a partir das oitavas-de-final, as punições anteriores são zeradas. Para esta partida com Gana, Cafu está pronto para voltar ao time titular e retomar a faixa de capitão, usada por Dida e Ronaldo contra os japoneses. "Não tem por que eu ficar de fora", afirmou. Já o reserva Cicinho se mostrou resignado em retornar para o banco, mesmo depois de jogar a partida inteira, bem mais que os "15 minutinhos" que esperava jogar, como dizia antes da partida contra o Japão. "Estou no banco do melhor lateral-direito do mundo, o capitão da seleção", disse o aniversariante do dia - Cicinho completa 26 anos neste sábado, justamente 10 a menos que o titular da sua posição.