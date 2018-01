Robinho "sara" e deve jogar contra o Fla Robinho está curado da gripe que o afastou dos treinos de sábado e segunda-feira e irritou o técnico Emerson Leão. Resultado: joga nesta quarta-feira contra o Flamengo, no Rio, pela Copa Sul-Americana. O Santos precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença, a partir de 3 a 1, para ir à próxima fase do torneio. Nesse caso, empatará em pontos(4) e saldo de gols (2) com o Internacional, mas levará vantagem por fazer mais gols fora de casa que os gaúchos (3 a 1). Leão foi irônico nesta terça-feira ao referir-se à gripe de Robinho. ?Foi uma recuperação maravilhosa, nunca vi os nossos médicos recuperando tão bem assim.? Quando um repórter perguntou se o chá caseiro valeu para a cura do atacante, respondeu: ?Não sei se foi o chá ou a bronca caseira.? O jogador admitiu o erro. ?Faltou responsabilidade e também um pouco de comunicação; acho que foi um todo, mas acabei errando.? Robinho deve ser punido pela diretoria por sua atitude. ?Agora que voltei a jogar bem, não quero ficar de fora dos jogos por um ato de indisciplina. Tenho de tomar mais cuidado.? Sobre a decisão de relacionar o atacante para o jogo, Leão disse que não pode punir o clube pelo erro de um atleta, ?mas demonstrar a ele a nossa decepção e vamos ver se aprende as lições que o dia-a-dia vai ensinando a ele?. Robinho desmentiu que tivesse sido negociado com o Barcelona com a condição de se apresentar no início de 2004 aos espanhóis. O Santos não terá Diego, Elano e Renato, todos na seleção. Leão escalou Jerri e Fabiano. A dúvida é entre Daniel e Alexandre. A Suderj vai homenagear o Santos pelos 40 anos da conquista do bicampeonato mundial, com uma placa no Maracanã. O Flamengo está eliminado e o técnico Oswaldo de Oliveira deve testar o esquema 3-5-2. Confusão - Os critérios de desempate nesta primeira fase da Copa Sul-Americana foram motivo de confusão, pois no site da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) o regulamento não completa os gols marcados fora de casa - relaciona, pela ordem, melhor saldo de gols; maior número de gols a favor, confronto direto (no caso de igualdade entre duas equipes) e sorteio. Nesta terça-feira à tarde, a Conmebol enviou fax à CBF e aos clubes brasileiros esclarecendo os critérios. ?O que está no site não vale nada. Alguém escreve o regulamento, coloca lá, não assina e cria a confusão. O que vale é a resolução da Conmebol?, disse à Agência Estado o brasileiro Ildo Nejar, representante da entidade.