Robinho se despede do Manchester City com gol e vitória

Em sua última partida pelo Manchester City, Robinho fez o que há tempos não conseguia. Ele entrou no segundo tempo, teve boa participação e marcou um gol, o último nos 4 a 2 da equipe sobre o Scunthorpe United, pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

Com o resultado, a equipe de Manchester está classificada para as oitavas de final da mais antiga competição de clubes do futebol. Entretanto, Robinho só poderá assistir à partida pela TV - ele deve voltar ao Brasil nesta semana para acertar seu retorno ao Santos.

A partida deste domingo começou com o City na frente. Logo aos 3 minutos, o búlgaro Martin Petrov acertou um chute de perna esquerda, da entrada da área, para abrir o placar. O Scunthorpe United empatou aos 29 minutos da primeira etapa, com Hayes.

No último minuto do primeiro tempo, o zagueiro Nedum Onuoha colocou o Manchester City novamente à frente. O brasileiro Sylvinho ampliou a vantagem aos 12 do segundo tempo, com um belo chute de fora da área.

O Scunthorpe United ainda diminuiu aos 24 minutos, após gol contra do belga Dedryck Boyata e, quando tentava o empate - que forçaria uma nova partida - Robinho apareceu. Aos 39 minutos, após boa tabela do ataque do City, o brasileiro entrou na área e tocou de primeira, por sobre o goleiro rival.

Logo após a partida, foi feito o sorteio dos confrontos das oitavas de final. O Manchester City terá pela frente o Stoke City, que derrubou o Arsenal neste domingo, com vitória por 3 a 1.

Confira todos os confrontos:

Manchester City x Stoke City

Derby County x Birmingham City

Bolton Wanderers x (Tottenham ou Leeds United)

Chelsea x Cardiff City

Fulham x (Notts County ou Wigan)

Reading x West Bromwich

Southampton x Portsmouth