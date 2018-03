Robinho se destaca pela aplicação tática As pedaladas não estão saindo, os dribles espetaculares andam meio escassos, as bolas não estão entrando, mas nem por isso Robinho perdeu prestígio com o técnico Ricardo Gomes. O atacante santista, que ficou famoso por dar espetáculo, nesta Copa Ouro está se destacando pelo espírito guerreiro e pela aplicação tática. No jogo contra a Colômbia, por exemplo, ele cansou de roubar bolas e de recuar para ajudar a fechar os espaços no campo do Brasil. "Estou me sentindo bem jogando assim. As pessoas acham que o atacante precisa fazer gol para aparecer, mas eu acho que todo mundo aparece quando o time ganha." Ricardo Gomes acha que Robinho está provando que não é útil apenas com a bola no pé. E o atacante acha que está se tornando um jogador mais completo. "É claro que é bom dar pedaladas e fazer gol, mas nem sempre isso é possível. Quando não dá para conseguir as coisas na técnica, tem de ser na vontade. O ´professor´ me pede para ajudar na marcação e eu faço isso com prazer porque sei que é importante para o time. Quando todo mundo marca, fica mais fácil." Robinho está sentindo na pele os efeitos de ter se tornado uma estrela do futebol brasileiro. Os adversários entram em campo mais "ligados" para pará-lo, a marcação ficou mais forte e as pancadas, mais freqüentes. Sem contar que a cobrança que recebe dos torcedores e da imprensa também ficou bem maior. "Eu já esperava que isso fosse acontecer este ano, mas garanto que estou preparado para enfrentar essa situação tanto dentro como fora de campo. Se eu não fizesse gol e o time perdesse eu estaria chateado, mas estamos indo bem. E tem mais: os gols vão sair na hora certa. Quem sabe na final, para eu ficar marcado." A dedicação de Robinho à marcação está ajudando Ricardo Gomes a manter o esquema ofensivo que aprecia. O treinador até pensou em começar o jogo contra os colombianos com Carlos Alberto em seu lugar para dar mais consistência ao meio-de-campo e deixar o time menos vulnerável, mas preferiu apostar na fórmula que considera "ultraofensiva" por acreditar que Nilmar ia dificultar a saída de bola e Robinho ia voltar pelo lado esquerdo. "Não quis desperdiçar a chance de colocar Kaká, Diego, Nilmar e Robinho juntos, porque a qualidade deles é muito grande. Com esses quatro, a chance de desestabilizar a defesa adversária é enorme. Como eles também ajudaram a marcar, o time ficou bem organizado e fez sua melhor partida na competição." Robinho está se sentindo em casa em Miami, uma cidade que fica ao nível do mar. E promete muita correria contra os Estados Unidos. "Jogar na altitude é complicado, você dá um pique e demora para recuperar o fôlego. Aqui é beleza, tanto que todo mundo correu numa boa contra a Colômbia. E vamos correr de novo contra os Estados Unidos para conseguir a vaga na final."