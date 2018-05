Robinho se diz pronto para estrear pelo Atlético-MG na quarta

Apresentado oficialmente como reforço de peso do Atlético-MG, no início da tarde desta sexta-feira, Robinho fez o seu primeiro treino pelo seu novo time pela manhã e garantiu ter condições físicas de estrear pela equipe comandada por Diego Aguirre já na próxima quarta, quando o time abrirá campanha na Copa Libertadores diante do Melgar, no Peru, pelo Grupo 5 da competição continental.

"Eu estou motivado para jogar, se tivesse jogo hoje já estaria pronto pra jogar. Claro que eu respeito a decisão do treinador, mas se ele precisar de mim já estou pronto", avisou o atacante, que não disputa uma partida desde o dia 13 de dezembro, quando defendeu o Guangzhou Evergrande, da China, pelo Mundial de Clubes da Fifa.

Robinho também fez questão de deixar claro que, antes de estrear, precisará provar primeiro que já merece ser alçado ao posto de titular, o que naturalmente irá ocorrer quando ele recuperar a sua melhor condição física. Sem aparentar estar acima do peso, o atleta disse ter mantido a forma durante o período recente afastado dos gramados com atividades na academia e também com partidas de futevôlei.

O atacante também reconhece que terá de mostrar um futebol melhor do que o exibido com a camisa do Guangzhou, no qual teve uma passagem ruim e ainda chegou a amargar o banco de reservas. "Jogador de futebol tem que estar provando a cada dia que é um bom jogador", disse Robinho, adotando também um discurso humilde. "Nunca quis ser melhor do que ninguém, o objetivo é o de ajudar o Atlético a ganhar títulos e sei que ninguém ganha nada sozinho... Está começando uma nova etapa na minha vida e estou muito motivado para arrebentar no Atlético".

Robinho, por sua vez, chegou a treinar já como titular nesta sexta, mas a escalação formada por Aguirre contou com 12 jogadores e com o astro formando um trio de ataque com Luan e Lucas Pratto. Assim, são boas as chances de o atacante figurar pelo menos no banco de reservas e entrar em campo no decorrer da partida contra o Melgar na próxima quarta-feira.

E o atleta promete mostrar a habitual habilidade e ousadia com a bola nos pés, embora já não tenha a mesma velocidade e explosão muscular de outros tempos. "Se eu tiver que pedalar, com certeza, vou pedalar. Essa é a minha marca e não posso perdê-la", disse, sorrindo, na entrevista coletiva desta sexta.