Robinho se empolga com a volta dos gols Além da cota de R$ 100 mil, os santistas aproveitaram bem o amistoso de ontem à noite contra o Cuiabá. É que Robinho, que não marcava gols desde a Libertadores, quebrou seu longo jejum. Também o centroavante Marcelo Peabiru, que está há 40 dias na Vila Belmiro, marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos. Os jogadores retornaram hoje à cidade, depois de uma viagem tumultuada pelo mau tempo. Deviam chegar pela manhã, mas acabaram desembarcando no CT Rei Pelé às 17h20. Quando o avião sobrevoava São José do Rio Preto preparando a aterrisagem, encontrou o aeroporto fechado e o piloto arremessou novamente, seguindo a viagem para a Capital sem a escala. Amanhã, eles treinam para o jogo de sábado contra o Criciúma. A equipe terá dois desfalques: o zagueiro Alex, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Paulo Almeida, com uma contusão na coxa direita. Em compensação, o time terá a volta de Diego, Renato e Elano, que estão na seleção, e também a do técnico Emerson Leão, que não dirigiu o time no Mato Grosso por estar se recuperando de uma artroscopia no joelho. Gols - Para Robinho, voltar a marcar gols, deu "um sentimento bom, porque é normal todo mundo gostar de fazer gols e eu também gosto, não sou diferente". Espera agora repetir a dose no sábado, "quando a partida vai estar valendo". E toda sua expectativa está voltada para esse jogo. "Vamos jogar em casa, temos de impor nosso ritmo porque precisamos dessa vitória para permanecer entre os primeiros colocados". Marcelo Peabiru também estava satisfeito com o gol marcado em Cuiabá. "É muito bom porque representa um alívio e dá mais tranqüilidade para trabalhar". Sua meta é ser titular no comando do ataque do Santos, mas ele está disputando a vaga com William e Val Baiano. A vantagem no momento está com William, que marcou dois gols contra o Flamengo, pela Sul-Americana, e mostrou que está em melhores condições de assumir a posição. Ele não foi para Cuiabá, permanecendo em Santos para fazer um treinamento especial de velocidade, mas o técnico Leão já deu a entender que irá escalar o atacante no sábado. Leão explicou a William o motivo de sua decisão de não levá-lo para Cuiabá e o atacante entendeu a posição do técnico. Na verdade, Leão pretende que o jogador continue sábado o que começou contra o Flamengo. "Entendi e acatei a posição do treinador, que conversou comigo sobre o que estava acontecendo e eu não tiro a razão dele, pois está fazendo isso para o meu bem, para me ajudar". Paulo Almeida não jogará sábado, por conta de uma contusão na coxa direita. "Não consigo dobrar direito minha perna, dói bastante e nem dá para andar bem". Por isso, admite que não terá condições de enfrentar o Criciúma. O volante explicou que sentiu uma dor muito forte na perna numa arrancada. "O clima lá mudou bastante, estava frio, chovendo e, por mais que tivéssemos nos aquecido, houve muita demora para a entrega da faixa, a espera da pessoas saírem de campo e isso acabou prejudicando um pouco", comentou. Alex - O zagueiro Alex deverá conversar amanhã com seu procurador, Juliano Bertolucci, sobre as notícias de que estaria sendo negociado com o Real Madrid por US$ 5 milhões, com apresentação prevista para o início do ano. "Ele também só soube da notícia pelos jornais e vamos ver o que há de concreto em relação a isso", comentou.