Robinho se reabilita dentro de campo Robinho jogou como se nada tivesse acontecido. Três dias depois de amargar a eliminação da seleção Sub-23 na Olimpíada de Atenas, o atacante voltou a campo, dessa vez pelo Santos, em jogo contra o Mogi Mirim, na Vila Belmiro. E conduziu sua equipe à fácil vitória por 4 a 0, ao marcar um gol e dar um lindo passe para outro, feito por Léo. A recompensa veio da torcida, que o aplaudiu muito quando foi substituído por Jerri no segundo tempo. "Consegui jogar bem, cansei um pouco e isso é normal, mas consegui fazer o gol e o time está ganhando", afirmou Robinho, que garantiu não estar respondendo às críticas que recebeu pela performance na seleção. "Não é nada disso, só procurei jogar meu futebol." Além de Robinho, os outros jogadores do Santos que defenderam a seleção voltaram ao time, com exceção de Diego, que sentiu dores musculares e foi poupado. E todos receberam o carinho da torcida. "Nós sabíamos que esse apoio não ia faltar", disse o zegueiro Alex. Os jogadores do Santos vão se reapresentar na tarde desta quinta- feiar no CT Rei Pelé, com exceção dos cinco que estavam na seleção Sub-23. Eles ganharam o dia de folga. Diego continua em tratamento da dor muscular na coxa esquerda e passará por nova avaliação na sexta para saber se terá condições de jogar domingo, no clássico com o Palmeiras. Elano, que deixou o campo com dores musculares, não preocupa. Já Léo precisou imobilizar a clavícula e passará por alguns exames nesta quinta-feira. "O Marcinho caiu em cima de meu braço e está doendo muito", contou o lateral.