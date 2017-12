Robinho sente dor no fim do treino e está sob observação O atacante Robinho deu um susto no final do treino deste sábado da seleção brasileira, no SSG 90 Stadion, em Bergisch Gladbach, na Alemanha. Ele estava treinando finalizações quando, num chute a gol, sentiu dores na coxa direita. Segundo o médico José Luiz Runco, a contusão é leve. A reação imediata de Robinho foi colocar a mão no local dolorido, logo após o chute. Mancando, ele abandonou o treino de finalizações, mas continuou em campo. Muito discreto, comentou do problema apenas com quem estava por perto: Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e o auxiliar de Parreira, Jairo Leal. Cerca de 10 minutos depois, Parreira encerrou o treino. Nesse período, Robinho ficou ao lado dos companheiros, só observando o trabalho de finalizações. Mas, assim que o técnico apitou o final, ele seguiu direto para o vestiário, agora sem mancar. Robinho não fez nem os exercícios de alongamento que os jogadores realizam ao final dos treinos. Foi direto para o vestiário, acompanhado pelo médico José Luiz Runco. Logo depois, em entrevista coletiva, Runco explicou o caso. "O Robinho sentiu uma fisgada leve na face anterior da coxa direita (músculo do chute), está medicado, fazendo tratamento com gelo", revelou o médico, que evitou fazer previsões. "Vamos aguardar a evolução e se tiver necessidade, pedimos exames de imagem. Não há definição sobre se ele joga ou não. Vamos ver como ele vai acordar no domingo." O técnico Carlos Alberto Parreira disse que está tranqüilo e lembrou que Robinho nunca sofreu uma grave lesão muscular. "Ele nunca teve distensão, vamos torcer para que não seja nada", afirmou. Trabalho leve Neste sábado, o treino foi voltado para o trabalho de finalizações. Na primeira parte, os jogadores recebiam a bola na entrada da área e chutavam. E na segunda, o cruzamento vinha das laterais para a conclusão ao gol, com marcação sempre de dois zagueiros. Segundo Parreira, a hora não é de forçar os treinamentos. Por isso, ele fez mais um trabalho leve neste sábado. "Teremos 4 jogos em 13 dias. É muito desgastante. Não vejo necessidade de fazer coletivos", contou o treinador. Este texto foi atualizado às 13h56