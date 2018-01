Robinho será cobrado na Justiça Aluísio Guerreiro, ex-empresário de Robinho, está cobrando na Justiça o cumprimento de um contrato de prestação de serviço que tem com o atacante do Santos até 2006. De acordo com a petição do advogado de Aluísio, da Confort & Advogados, Robinho rompeu unilateralmente o contrato ao se associar a outro procurador, Wagner Ribeiro. Até o fim da próxima semana Robinho deve ser intimado a prestar esclarecimentos. No contrato entre Aluísio Guerreiro e Robinho consta uma multa de R$ 5 milhões que, por enquanto, não está sendo cobrada pelo ex-empresário do jogador. "O que eu reivindico na Justiça é o cumprimento do contrato. Por isso entrei com uma ação na Justiça pedindo a regularização da minha condição de procurador do Robinho", observa Aluísio. "Mas se ele não quiser cumprir esse contrato, serei obrigado a cobrar a multa de R$ 5 milhões." Aluísio só não recorreu à Justiça antes porque o Santos estava disputando as finais do Campeonato Brasileiro. "Não quis prejudicar o jogador e muito menos o Santos num momento tão importante. Mas agora vou ter de lutar pelos meus direitos. Se o Wagner Ribeiro acha que pode seqüestrar jogadores dos outros apenas cassando a procuração que o Robinho havia me dado, é bom saber que tenho um contrato de prestação de serviço assinado pelo jogador e devidamente registrado no 5º Cartório de Santos. Aliás, acho até que o Wagner nem sabe da existência desse contrato." De acordo com Aluísio Guerreiro, Robinho só o trocou por Wagner Ribeiro porque o pai do jogador, Gilvan de Souza, foi seduzido com um apartamento na praia do Gonzaga, onde mora a família de Robinho. "Com toda honestidade, acho que o pai do Robinho se precipitou, aceitando o apartamento no Gonzaga. Até porque é um apartamento emprestado. Eu acho que o Robinho deveria comprar um apartamento, não morar em um emprestado." Consultado por telefone pela AE na terça-feira, o pai de Robinho confirmou que Wágner Ribeiro é o procurador do atacante. "Se o Aluísio está dizendo que é o procurador de Robinho, é porque está ficando louco. Ele foi o procurador do Robinho. Hoje, não é mais." Como resposta ao pai do jogador, Aluísio foi direto. "Eu ainda me considero o procurador do Robinho. Tanto é que fui eu que reformei o contrato dele com o Santos, há quatro meses. Mas se o Robinho está querendo continuar com o Wagner Ribeiro, então terá de assumir. Vai ter de tomar uma atitude de homem. Até tentaram cassar a procuração que haviam me dado, mas contrato de prestação de serviço não se rompe unilateralmente." De acordo com Aluísio, o rompimento com o jogador foi da pior maneira possível. "O Robinho não teve sequer a coragem de me ligar, avisando que iria ficar com o Wagner Ribeiro. Ignorou o que tinha assinado há seis meses. Nem tenho mágoa dele por isso, só acho que está nas nuvens. Esqueceu quem o ajudou no começo de carreira, quando não era ninguém. Só acho que merecia um pouco mais de respeito e reconhecimento." Alheia à briga entre Aluísio e Robinho, a preocupação da diretoria é com a renovação de contratos. Os de Maurinho, Rafael, Léo e Robert venceram no dia 31. Só Maurinho recebeu proposta, mas ainda não respondeu. Os outros três - e seus respectivos procuradores - não foram localizados. Outro que deve receber uma proposta é o goleiro Fábio Costa. Seu contrato vence em março, mas a diretoria do clube quer antecipar as negociações.