Robinho será denunciado por agressão O atacante Robinho vai ser denunciado nesta sexta-feira pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa de um lance isolado no jogo de quarta-feira, contra o Paysandu, em Belém, o último com a camisa do Santos. O procurador do tribunal, Paulo Schmitt, recebeu nesta quinta uma fita de vídeo com imagens de uma jogada em que Robinho atinge com um soco um adversário, num momento em que tentava se livrar da marcação. De acordo com Schmitt, Robinho pode ser denunciado por agressão física ou ato de hostilidade. No primeiro caso, se condenado, pode receber suspensão de até 120 dias. Na outra hipótese, a mais provável, de acordo com Schmitt, a pena é mais branda, com no máximo três partidas de suspensão. "Não creio que tenhamos de impor às entidades internacionais que um atleta condenado por decurso de prazo pelo STJD brasileiro tenha de ficar privado de jogar no exterior", comentou o procurador. Se Robinho for punido por ato de hostilidade, pode converter a pena em ação de cunho social.