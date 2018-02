Robinho será reserva no clássico Robinho será reserva no primeiro clássico do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Vanderlei Luxemburgo decidiu deixá-lo no banco na partida deste sábado contra o Atlético de Madrid, no Estádio Vicente Calderón, às 17 horas (horário de Brasília) - com transmissão ao vivo da Bandeirantes. Mas, pela primeira vez no campeonato, o francês Zidane será titular. Por causa de uma lesão muscular, ele ficou fora das cinco primeiras rodadas. Na sexta partida, contra o Mallorca, entrou na metade do segundo tempo. Depois disso, defendeu a França contra Suíça e Chipre pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. ?Zidane está bem e me disse para ficar tranqüilo sobre suas condições?, disse Luxemburgo. Com a volta do francês, quem vai para o banco é Guti. Assim, o time do Real terá Casillas, Michel Salgado, Sérgio Ramos, Helguera e Roberto Carlos; Pablo Garcia, Beckham, Zidane e Júlio Baptista; Raúl e Ronaldo. O Real tem 12 pontos e está em terceiro lugar, atrás de Getafe (14) e Celta (13). Se ganhar, assumirá a liderança. O Atlético ocupa a 10ª posição com sete pontos.