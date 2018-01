Robinho será vizinho de Roberto Carlos Robinho fechou a compra de uma mansão no luxuoso condomínio de La Moraleja, a 20 quilômetros de Madri. Será vizinho de Roberto Carlos, Ronaldo e Beckham, seus companheiros de clube. O jogador não revelou o valor do imóvel. Os pais de Robinho e mais o agente Wagner Ribeiro, com a supervisão de corretores pagos pelo Real Madrid, visitaram cerca de 50 imóveis até se decidirem pela casa em Moraleja. O condomínio, residência dos abonados de Madri, tem fama de abrigar grandes festas. Assessores de Robinho não querem muita badalação. Pediram ao jogador que não se envolva em "baladas" no condomínio antes de se firmar no Real Madrid e conquistar a confiança dos dirigentes e torcida. O jogador está tranqüilo. Garantiu que sua prioridade é uma vaga entre os titulares do time de Vanderlei Luxemburgo. No sábado, Robinho debuta no Estádio Santiago Bernabeu, que deve ter lotação esgotada. Em Madri, a especulação é na vaga de qual galáctico o craque vai entrar. Luxemburgo ainda não anunciou a mudança. Como o Real joga em casa, é bem provável que saia o volante Gravesen, um especialista na marcação. Neste caso, Julio Batista jogaria de volante ao lado de Beckham com Zidane e Robinho na criação e Ronaldo e Raúl no ataque.