Robinho só sai depois da Copa de 2006 O atacante Robinho, que acaba de prorrogar seu contrato com o Santos por mais dez meses, devendo permanecer na Vila Belmiro até janeiro de 2008, só sai do Peixe depois da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. A informação foi dada pelo procurador do atleta, Wagner Ribeiro, no programa Arena Sportv. Ele justificou: "depois da Copa de 2006, ele irá valer 30 milhões de euros. É o melhor jogador do Brasil". Ribeiro revelou que o jogador recebe mais no clube santista do que Diego ganha no Porto. "Diego na Europa, jogando pelo Porto, ganha menos que o Robinho, no bruto e no líquido". Segundo Ribeiro, somando o que o meia recebe pela cessão dos direitos federativos, mais os salários e dividido por 12 dá um valor menor do que o pago ao atacante. Sobre a renovação do contrato ocorrido na semana passada, atribuiu a assinatura ao empenho do presidente Marcelo Teixeira e contou que Robinho só deverá deixar a Vila Belmiro depois da Copa de 2006. "Só renovamos porque era ele; se não fosse, o Robinho não teria renovado". O empresário contou ainda que recebeu no mês passado proposta do time inglês Chelsea de 12 milhões de euros pelo atacante santista, mas a negociação nem chegou a ser levada adiante. Robinho, que ganhou maturidade com a chegada de Vanderlei Luxemburgo à Vila Belmiro e está longe de ser aquele garoto brincalhão do início da carreira, em planos de jogar na Europa. "É o sonho de qualquer jogador e eu não sou diferente". O que o diferencia é a falta de pressa. "Sou novo e tenho muito a aperfeiçoar ainda. Quando sair, quero ir para um grande time, que valorize minha carreira não só em termos financeiros, porque não adianta sair para uma equipe menor, mesmo ganhando mais, se acrescentar pouco ao meu trabalho". O presidente Marcelo Teixeira chamou a atenção para a postura de Diego e de Robinho, dois amigos que se separaram com a mudança do meia para Portugal. "O Diego disse que tinha chegado ao limite no Santos, enquanto os planos de Robinho são de conquistar a Libertadores e levar o time a disputar o Mundial". Teixeira ressaltou que Diego saiu pela "porta da frente" e que o clube está aberto a ele, mas contou que, nas negociações, o meia comentou: "presidente, se eu for ganhar a mesma coisa, vou para a Europa".