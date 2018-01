Robinho só sai quando Teixeira quiser Robinho só deixa a Vila Belmiro quando o presidente Marcelo Teixeira quiser. Quem garantiu isso foi o vice-presidente Norberto Moreira da Silva, nesta sexta-feira, durante a apresentação de Giovanni. Norberto disse que "uma das partes pode até ter negociado o jogador, mas se isso aconteceu, esqueceram de avisar o Santos". Dessa forma, o dirigente entende que o atacante volta ao time depois de servir a Seleção Brasileira. "Ele é obrigado a respeitar o contrato", disse. A única forma de Robinho sair é com a rescisão contratual, mas aí o jogador terá de pagar ao Santos multa de US$ 50 milhões se a transferência for para um clube do exterior ou 277 milhões de reais em caso de time nacional. "Se pagarem a multa, o Santos é obrigado a entregar o jogador, que é da lei. Não sei se dizem para ele que vão pagar a multa, mas toda vez que o Robinho, seu pai e Wagner Ribeiro se reúnem conosco afirmam que o contrato será respeitado". Por isso, o dirigente não acredita que as recentes declarações do jogador, que não confirma nem desmente sua saída, sejam motivo de preocupação. Segundo o vice-presidente Norberto Moreira da Silva, não há uma proposta oficial, assinada por um clube, para levar Robinho. "O Marcelo não recebe ninguém para conversar sobre a transferência porque ele acha que a cabeça do Robinho tem de estar bem descansada para jogar futebol". Teixeira quer evitar que o jogador venha a ser perturbado psicologicamente com as negociações. "O objetivo é que ele desenvolva o seu futebol tranqüilamente". Para garantir esse clima, o presidente santista chamou o jogador e seus representantes no final do ano e renovou o contrato, cedendo mais 10% da multa contratual (agora o jogador tem 40%) e aumentou os salários para que ele ficasse pelo menos até o final da Copa do Mundo do ano que vem. "É essa nossa intenção", disse Norberto Moreira da Silva, lembrando: "quem tem o comando do contrato, quem assina a transferência do Robinho é o Santos". Admite, porém, que atacante tenha pretensões de, "um dia, ir para a Europa". "É evidente que vai ser a vida dele, vai se a estabilização de sua vida. Não faço críticas a ele, mas é bom que se deixe bem claro que a vontade do presidente do Santos é que ele permaneça até o final da Copa."