Robinho só troca a Vila pela Espanha Só uma proposta do futebol espanhol será capaz de tirar Robinho da Vila Belmiro. A revelação foi feita pelo próprio atacante durante um evento da Fundação Gol de Letra, em parceria com a Nike, nesta quinta-feira de manhã, na zona norte. ?Não precisa ser necessariamente o Barcelona. Acho que a Espanha é ideal para o estilo de futebol dos brasileiros. Além disso, não tenho pressa de deixar o Santos?, afirmou Robinho. O craque santista parece ser a última grande estrela do futebol brasileiro a resistir ao assédio europeu. Quarta-feira, o empresário Wagner Ribeiro garantiu que o Chelsea ofereceu 12 milhões de euros para tirar Robinho do Santos, mês passado. No entanto, a diretoria não quis nem conversar. Robinho também não se interessou. ?Não adianta acabar indo para uma equipe que venha me dar uma boa condição financeira, mas nada acrescenta na minha carreira. Espero sair para um clube bom, como o Santos.? A diretoria santista se mobilizou após o interesse do Chelsea e prorrogou o contrato do atacante até janeiro de 2008. A multa rescisória saltou para US$ 50 milhões. Cifras um tanto quanto absurdas para qualquer clube do mundo, mas que vão dar maior tranqüilidade aos dirigentes na hora de negociar com um interessado em pagar 20 milhões de euros. Para Wagner Ribeiro, Robinho estará valendo muito mais após a Copa de 2006. Robinho parece ter assimilado muito bem o discurso de seu procurador e se mostra confiante em seguir no Santos até que apareça uma nova proposta. ?Meu pensamento é ficar e conquistar mais títulos pelo Santos. Até agora, consegui apenas um ? o Brasileirão de 2002. A hora que eu estiver indo embora, comunico vocês (jornalistas)?, brincou.