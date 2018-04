Robinho surpreende e chega ao Santos antes do previsto

Robinho antecipou em 48 horas o seu retorno ao Brasil, antes previsto para ocorrer no domingo, ao desembarcar neste sábado pela manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

À tarde, o grande reforço santista para o Campeonato Paulista e Copa do Brasil apareceu no Centro de Treinamento Rei Pelé, passou por exames médicos e fez exercícios de musculação, demonstrando alegria e disposição.

"Esse é o melhor sinal que Robinho dá aos santistas, porque mostra a sua vontade de jogar", comemorou o presidente do Santos, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro.

Quando Robinho chegou ao CT Rei Pelé, por volta das 15h30, o dirigente, acompanhado de três filhas, já aguardava o ídolo. Robinho conversou com o técnico Dorival Júnior, brincou com os novos companheiros que estavam concentrados no Hotel Recanto dos Alvinegros para o jogo contra o Oeste.

"Robinho está tranquilo e consciente do que representa a sua volta ao Santos. Ele se sentiu outra vez em casa", disse Dorival Júnior. "Dentro desse ambiente alegre e familiar, Robinho vai buscar a sua recuperação", acrescentou o treinador.

Com a antecipação da volta, Robinho também poderá estrear mais cedo. Ele disse a Arouca, na concentração, que se sente pronto para jogar logo, e Dorival Júnior não descarta a escalação do ex-atacante do Manchester City contra o Santo André, quarta-feira à noite, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. "Segunda-feira vamos decidir", afirmou Dorival Júnior.

Pela programação inicial, o primeiro jogo de Robinho será o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, que será realizado provavelmente no Morumbi.

Os dirigentes santistas preferiram que Robinho não comparecesse à Vila Belmiro, neste sábado à noite, para assistir ao jogo contra o Oeste, para não esvaziar a apresentação oficial do jogador, que será realizado na manhã de segunda-feira, com show da banda de rock Charlie Brown Jr.