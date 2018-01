Robinho tem etapas a cumprir, diz Parreira Ainda não será dessa vez que a boa fase do atacante Robinho o levará à seleção brasileira principal. O técnico Carlos Alberto Parreira fez questão de baixar a bola de entusiastas que clamam pela convocação do jogador do Santos. ?Não podemos agir com emoção. O Robinho tem talento, mas só que ele tem etapas a cumprir?, disse. O treinador acha que ele pode ser primeiro aproveitado nas seleções inferiores (Sub-20 e Sub-23). ?Depois que ele passar por essa competições estará amadurecido o suficiente para atuar na seleção principal?.