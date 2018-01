Robinho tenta melhorar finalização Famoso por seus dribles, o atacante Robinho admitiu nesta segunda-feira que está falhando demais na hora de concluir para o gol. E por isso, promete treinar muito para não desperdiçar tantas chances para o Santos. "Eu me cobro muito quando perco gol. Isso me deixa chateado e tenho que trabalhar mais para superar. Tenho várias deficiências, como o cabeceio e o chute", afirmou o jovem jogador, de 19 anos. Robinho acha que a má situação do Santos no Campeonato Paulista não irá prejudicar o desempenho da equipe na próxima partida pela Libertadores, quinta-feira, contra o paraguaio 12 de Octubre. "Ninguém gosta de perder, mas infelizmente perdemos para o São Paulo e agora é levantar a cabeça para o próximo jogo, que será difícil", disse o atacante.