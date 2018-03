Robinho teria discutido com Gallo Há rumores na Vila Belmiro que o técnico Gallo e o atacante Robinho se estranharam após a partida contra o Coritiba, domingo, em que o atacante foi sacado da equipe aos 14 minutos do segundo tempo. O treinador tem como princípio de trabalho deixar em campo os atletas que estão rendendo e não era o que acontecia com Robinho naquele jogo. O jogador não teria gostado da atitude do chefe e o criticou. Mas ninguém confirma o entrevero. O atacante Deivid jura que o clima entre elenco santista e comissão técnica é o melhor possível. A BBC de Londres, tevê estatal da Inglaterra, esteve hoje à tarde na Vila Belmiro gravando com o atacante. Quer contar em detalhes a história de Robinho e de outros jogadores brasileiros que saíram do nada e ganharam o mundo com uma bola nos pés. Aproveitou para mostrar os corredores do estádio onde Pelé cresceu e fez história. O programa ainda não tem data marcada para ser exibido.