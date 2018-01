Robinho: título de 2002 está pesando Enquanto Diego vê realizado o seu maior sonho de chegar à seleção, Robinho só vê a cobrança aumentando depois da conquista do título brasileiro do ano passado. Este ano houve apenas a excepcional atuação em Cali, Colômbia, contra o América, na goleada do Santos por 5 a 1, quando foi chamado de sucessor de Pelé e aplaudido em pé pelos torcedores colombianos. Mas ninguém ousa falar mal do futebol de Robinho. Nem Leão. O maior desafio do técnico neste início de temporada tem sido fazer com que o menino volte a desequilibrar os jogos. Leia mais no Jornal da Tarde