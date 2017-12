Robinho treina e mostra estar recuperado de contusão O atacante Robinho deu sinais de que estará à disposição do técnico Carlos Alberto Parreira para o jogo do próximo sábado, contra a França, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. Esta foi a impressão que o jogador passou durante o treino desta quarta-feira, no SSG90 Stadion, em Bergisch Gladbach, na Alemanha. Robinho teve a atenção total do preparador físico Paulo Paixão e de Parreira. Primeiro ele fez aquecimento e depois partiu para exercícios específicos. Foi então que Robinho correu 20 minutos ao redor do campo - em alguns momentos chutando a bola - e não esboçou sentir incômodo. Assim que parou, o técnico foi conversar com o jogador só para saber suas condições. Após um breve descanso e essa conversa, o atacante fez outros trabalhos específicos sob o comando de Paulo Paixão: uma série de exercícios alternados (sempre com até cinco repetições), todos com bola, sem forçar o ritmo. Como correu tudo bem, Robinho fez um alongamento específico e assim encerrou o dia. Aparentemente, tudo em ordem. Dia de reservas no campo Só foram ao campo no SSG90 Stadion nesta quarta os reservas que não enfrentaram Gana, na terça-feira (à exceção do goleiro Dida, o único titular presente). O grupo de 11 jogadores (os três goleiros, mais Luisão, Cris, Fred, Gilberto, Juninho Pernambucano, Mineiro, Ricardinho e Cicinho) fez exercícios físicos e depois disputou um leve dois-toques. Só quem não participou da disputa foi Juninho Pernambucano, que fez apenas os exercícios físicos e depois foi ficar com a família, que estava na arquibancada do estádio. Suas duas filhas, inclusive, brincaram com o pai dentro do campo. Enquanto isso, os titulares do jogo contra Gana - junto com Gilberto Silva, que jogou meio tempo - ficaram no Castelo Lerbach, a concentração da seleção. Eles fizeram um trabalho leve de relaxamento com o preparador físico Moraci Sant´Anna e o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan.