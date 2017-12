Robinho treina e segue na expectativa Robinho continua treinando normalmente, na esperança de que a qualquer momento o seqüestro de sua mãe, dona Marina, seja solucionado e que ele possa voltar a jogar pelo Santos. Até o começo da noite desta quarta-feira, não havia nenhuma novidade no caso. A pedido da família, a polícia e a imprensa se afastaram do caso e como o inquérito instaurado na Deinter-6, de Santos, corre em segredo de Justiça, não são dadas informações nem se houve algum pedido de resgate ou se apareceu alguma informação importante para as investigações. O impacto sobre o time pela perda momentânea do seu principal jogador parece superado. Nas preleções, o técnico Vanderlei Luxemburgo enumera para o elenco o grande número de dificuldades que estão surgindo para o Santos na reta final do Brasileiro. E o seqüestro de dona Marina é considerado o maior de todos. "Trocaria a conquista do título pelo solução do problema de Robinho, seu eu tivesse condições para resolver", admitiu Luxemburgo nesta quarta-feira. "Ele está com esse problema grave e essa é uma situação que tem que ser respeitada. Vamos deixar Robinho sossegado, mesmo porque não adianta nada a gente ficar falando sobre o assunto." Nas entrevistas, o técnico procura não lamentar a ausência do atacante. Até mesmo os jogadores estão conscientizados de que a perda técnica o time é quase nada diante do drama do companheiro. "Todos sabem que Robinho é um grande jogador, que já faz parte da seleção brasileira e que qualquer time sentiria a sua falta. Todos nós sabemos que boa parte do sucesso da equipe no Campeonato Brasileiro se deve a ele e por isso vamos continuar lutando para conquistar o título. Considero o problema do Robinho mais uma pedra no nosso caminho, mas estamos dispostos a superar todos os obstáculos", disse o atacante Deivid.