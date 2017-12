Robinho treina, mas não deve jogar Robinho se reapresentou com os demais jogadores do Santos, nesta terça-feira, às 17h, no Centro de Treinamentos Rei Pelé. Avisou o médico Antônio Carlos Taíra que não estava mais sentindo as dores lombares. "Essas dores ele sentiu no final da semana passada, mas não foi nada sério. Acredito até que alguma coisa a ver com os momentos de tensão que ele tem vivido", disse o médico. Em seguida, Robinho trocou de roupa e correu em volta do campo 3, durante 20 minutos. Em alguns momentos, brincou com André Luís e William, chegando até rir, para, em seguida ficar sério outra vez. De um modo geral, continua tenso e calado, muito diferente do jogador mais alegre da geração de campeões de 2002. "Aos poucos, parece que ele está melhorando", analisa o zagueiro-central André Luís, que, em tempos normais, é uma das maiores vítimas das brincadeiras de Robinho. "Até brinca com a gente, mas depois acho que se lembra do que aconteceu e fica sério outra vez. Robinho está sendo forte demais. Se isso tivesse acontecido com a minha mãe, acho que não teria forças para aparecer para treinar", afirmou o zagueiro, que é uma das poucas exceções. A maioria dos jogadores parece constrangida e sem saber o que falar quando está perto de Robinho. Depois de correr, Robinho participou com os companheiros de um trabalho físico na caixa de área. Deu piques, fez deslocamentos laterais e se esforçou como se estivesse se preparando para participar de uma decisão. Enquanto recuperava o fôlego entre uma bateria e outra de exercícios, trocou algumas palavras com William e riu discretamente de alguma coisa dita por André Luís. Encerrado o treino, os jogadores foram para os vestiários e Robinho para o departamento de musculação e depois para casa do pai, levado por um segurança. Ao contrário do que chegou a ser comentado nos últimos dias, Robinho tem ficado à vontade para decidir se treina ou não. Se perguntasse para o técnico Vanderlei Luxemburgo e para alguns dos mais importantes jogadores do grupo, a resposta seria que o melhor para ele no momento é treinar, até para quebrar a difícil rotina de ficar o tempo todo ao lado do pai Gilvan e da noiva Vivian à espera do contato com os seqüestradores de sua mãe, dona Marina, levada por dois homens, um deles armado com uma pistola, na noite do dia 6, do interior de uma casa no Jardim São Jorge, na Praia Grande. Nesta terça-feira à tarde, como em todos os dias de treino na semana passada, Robinho ligou para o CT Rei Pelé, avisando que queria treinar. Um segurança do clube, que se tornou seu amigo, foi buscá-lo. Após o treino, devolveu-o na residência do pai. Nesta quinta, deve agir da mesma maneira, porém, como no último domingo, deve se recusar a enfrentar o Coritiba-PR, domingo que vem, porque se encontra muito abalado pelo seqüestro da mãe e sem condições emocionais para entrar em campo para disputar um jogo oficial. A ausência de Robinho é um assunto quase proibido, entre os jogadores. Nesta terça-feira, apenas Preto Casagrande falou a respeito. "Toda mudança gera uma instabilidade. No começo, é difícil superar, mas depois a gente se adapta à realidade. No caso de Robinho foi pior, em razão do fato em si. Sem dúvida, ele faz muita falta, mas a gente tem que superar mas esse obstáculo", disse o volante. Ele contou que Luxemburgo fala sempre nas preleções sobre as dificuldades que estão se sucedendo e da necessidade de o grupo ser forte para superá-las. "O Santos é muito grande e temos que pensar em ganhar esse título para o clube, para a torcida, para cada um nós e, principalmente, para Robinho", finalizou.