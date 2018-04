Robinho treina na academia para evitar lesões nas férias

O atacante Robinho está fazendo uma preparação especial de treinamento nas férias. Preocupado com as lesões musculares que sofreu no final da temporada, o atacante vem sendo orientado pelo fisioterapeuta do Santos, Alex Evangelista, e realiza trabalhos de musculação em uma academia e também na praia no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, o jogador postou vídeos de seus treinamentos em sua conta no Instagram.

Emprestado pelo Milan em agosto, o jogador de 30 anos não teve pré-temporada no ano passado por causa da negociação de sua transferência. O jogador tem contrato até o dia 30 de junho de 2015, mas o clube italiano estabeleceu uma cláusula de liberação em caso de proposta vantajosa de compra. O Atlas, do México, mostrou interesse em sua contratação, mas não chegou a apresentar uma proposta oficial.

Robinho é uma peça fundamental nos planos do novo presidente Modesto Roma Junior para manter o time competitivo, apesar da crise financeira. O técnico Enderson Moreira, que também não tem sua permanência confirmada, elogiou o atacante na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele foi um dos poucos jogadores que mantiveram um bom nível apesar da irregularidade da equipe, que terminou em nona posição.