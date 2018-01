Robinho vai faturar alto no Real No Real Madrid, Robinho e Ronaldo formarão seguramente a dupla de ataque mais importante do futebol mundial e, apesar de algumas diferenças nas características de jogo, mostrarão muita coisa em comum. A principal delas será a pedalada, drible que os dois melhor dominam no esporte mais popular do planeta. Mas as semelhanças vão bem mais longe e não se restringem ao campo. Os atacantes são fenômenos de marketing. Os contratos de Ronaldo lhe rendem US$ 64,8 milhões por ano. E Robinho, que tem vínculo com três empresas ? Vivo, Rayovac e Nike ?, já é assediado por várias companhias e, em pouco tempo, verá seu faturamento ter fabuloso crescimento. A Nike, multinacional norte-americana de materiais esportivos, por exemplo, corre sérios riscos de perder seu garoto-propaganda. Atualmente, o grupo paga US$ 120 mil/ano para Robinho, pelo contrato que termina em 2006, e já iniciou negociações para tentar renová-lo. Mas terá concorrência de peso. A alemã Adidas entrou na briga. Certo é que a transferência para o futebol europeu fará os valores do contrato darem impressionante salto. De acordo com as pessoas que agenciam a carreira de Robinho, os números do próximo acordo vão girar em torno de US$ 2 milhões. Foi o que ocorreu com o meia Kaká, ex-São Paulo. Ele era garoto-propaganda da Adidas no Brasil e, para tanto, recebia US$ 120 mil por ano. Quando deixou o Morumbi para tornar-se jogador do Milan, passou a ganhar US$ 2 milhões. Consciente das mudanças que sua vida terá, Robinho não pensou duas vezes em abrir mão da parte a que teria direito na negociação entre Santos e Real Madrid para facilitar a transferência. Pode perder agora, mas, na frente, vai lucrar muito mais - tanto com os salários quanto com o marketing. Foi o conselho dado por seu pai, Gilvan de Souza, e o empresário Juan Figer, intermediário da transação. O Real também espera lucrar alto com Robinho. Anunciou com grande destaque sua contratação desta quinta-feira. E já fez dele um astro entre os torcedores espanhóis, mesmo que eles o tenham visto jogar em poucas ocasiões. Não importa, já foram informados de seu talento. O técnico Vanderlei Luxemburgo também disse que o atacante já é um dos melhores do mundo. E o lateral-esquerdo Roberto Carlos vem dizendo há semanas que Robinho, jogando na Europa, se tornará o número 1 do planeta em pouco tempo. Embora passe a integrar um elenco de celebridades como Ronaldo, Beckham e Zidane, Robinho será escalado por Luxemburgo entre os titulares. A idéia da comissão técnica e dos dirigentes é apresentá-lo ao grupo o mais rápido possível para que inicie os treinos e se entrose para o início do Campeonato Espanhol.