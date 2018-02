Robinho vai ganhar massa muscular Todos os atletas do Santos estão passando desde a semana passada por um rigoroso aprimoramento físico comandado pelo preparador Antônio Mello e Robinho recebe cuidados especiais: jogador muito habilidoso e considerado franzino, faz um trabalho específico para ganhar massa muscular na sala de musculação e no restaurante do Hotel Bourbon, em Atibaia. Mas ninguém espere milagres e nem grandes transformações imediatas para o surgimento do Super-Robinho, conforme alerta Mello: "tudo será feito com muito cuidado, muita cautela para que o ganho de massa ocorra de uma forma natural porque a prioridade é a arte que ele tem de jogar futebol". Antônio Mello tem observado Robinho com uma atenção especial, como se fosse uma jóia. "Como atleta, ele é um exemplo. Tem boas qualidades físicas, se destaca na velocidade e na resistência, tem uma tolerância muito boa ao esforço prolongado, coisas que facilitam o desenvolvimento do atleta". Admite, porém, que todos se preocupam com o corpo franzino do atleta. "Ele tem boas condições de se desenvolver, mas isso tem de ser feito com muita cautela", continuou o preparador, que é contra "a alteração do biotipo, da compleição física do atleta. Isso tem de acontecer de forma natural para que ele continue fazendo o que sabe, que é jogar futebol". O tratamento prescrito para Robinho é alimentação adequada e um trabalho forte na sala de musculação. O que o jogador está achando disso tudo? "Eu engordei do tempo em que surgi, em 2002 e pretendo ganhar um pouco mais de massa muscular para agüentar as pancadas dos zagueiros". Ele comenta que todos estão passando por um tratamento especial em Atibaia: "tem os gordinhos, que estão só na salada e o pessoal mais magrinho está se alimentando melhor e fazendo musculação". Robinho foge rápido da pergunta sobre quem são os gordinhos e remete o problema para o preparador físico. "Você está querendo que eu quebre", disse ele ao repórter, no tom brincalhão de sempre. Diego, que estava no grupo citado pelo atacante, também levou essa questão na brincadeira. "Estava, mas não estou mais", disse ele, visivelmente mais magro. Mas Diego não perdeu a oportunidade de devolver ao amigo o comentário sobre seu peso, no mesmo tom de diversão. "É preciso colocar chumbo na comida do Robinho". A adequação física foi um dos temas da conversa do técnico Vanderlei Luxemburgo com os dois atletas e eles estão levando a sério, pois o objetivo é reabilitar o time no Brasileiro e, com um bom trabalho dentro de campo, conquistar uma vaga na seleção. Diego já conseguiu isso e hoje foi chamado por Parreira. Agora, Robinho espera sua vez.