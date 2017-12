Robinho vai para o banco pela 1ª vez A surpresa do coletivo que o Santos realizou hoje foi a escalação de Nenê e Fabiano no ataque. Sobrou para Robinho, que vai para o banco de reservas pela primeira vez desde que se tornou titular absoluto no time. Leão disse que ainda não é definitivo e que até amanhã, dia do jogo contra o Figueirense, pode mudar de idéia. O jogador não vem atravessando uma fase boa e no jogo de quarta-feira contra o Inter de Porto Alegre, foi substituído e o desempenho ofensivo do time melhorou. Leão elogiou o entrosamento da nova dupla de atacantes e ressaltou que Fabiano tem aproveitado bem os cruzamentos de Nenê, convertendo as jogadas em gol.