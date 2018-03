Robinho vai receber o Oscar do esporte No começo, Robinho achou que era brincadeira, mais uma gozação dos amigos. Mas não era: ele foi escolhido, na noite de sexta-feira, para receber o Laureus Sports Award, considerado o Oscar do esporte. Assim, ele irá ganhar, das mãos de dois dos maiores craques da história do futebol, Pelé e Beckenbauer, o prêmio de Revelação Esportiva do Ano (2003). A solenidade de entrega ocorrerá no dia 10 de maio, na cidade portuguesa de Estoril. Neste sábado, no treino do Santos, no CT Rei Pelé, Robinho comemorou o prêmio com os outros jogadores do elenco santista. "Primeiro, tenho de agradecer a Deus e depois, aos meus companheiros, à comissão técnica e ao meu pai e minha mãe, que lutaram muito para que eu pudesse ser premiado", disse o atacante. Apesar do prêmio, Robinho revelou que esse é apenas mais um passo para conseguir seu objetivo. "Vou continuar trabalhando para continuar recebendo prêmios, para ser campeão e, principalmente, para ser chamado a defender a seleção brasileira", afirmou. Depois de estourar na fase final do Campeonato Brasileiro de 2002, quando foi fundamental na conquista do Santos, Robinho passou um período complicado. Em má fase, recebeu muitas críticas. Mas se recuperou, já no segundo semestre do ano passado, e tem mostrado um futebol cada vez mais consistente. "Houve um amadurecimento grande, mas tenho muito a aprender ainda e por isso, vou continuar trabalhando com o mesmo empenho de sempre. Quero melhorar e o único jeito é treinar muito", admitiu o jovem atacante do Santos, que tem apenas 20 anos.