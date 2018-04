Robinho vê empate com Atlético-MG com sabor de derrota no Palmeiras

O elenco do Palmeiras deixou o gramado do Allianz Parque aliviado. O gol marcado por Rafael Marques, no último minuto do jogo, acabou evitando a derrota em casa para o time reserva do Atlético-MG, neste sábado, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Para o volante Robinho, entretanto, a equipe não tem motivos para comemorar o resultado.

"A gente teve chance e não matou o jogo. Empatamos, mas saímos com gosto de derrota. Em jogo em casa não podemos desperdiçar pontos desta forma", lamentou o jogador, que não conseguiu ter uma boa atuação neste sábado.

Autor do gol salvador do empate, o atacante Rafael Marques preferiu destacar a vontade e dedicação da equipe até o último minuto. "Foi na raça e na vontade. No fim do jogo, perdendo em casa, a gente foi para cima e conseguimos o empate", comentou.

Já o experiente goleiro Fernando Prass deixou claro não concordar com a posição de Robinho e que o time tem sim motivos para deixar a arena satisfeito. "Claro que queremos a vitória, mas pela circunstância o empate foi um bom resultado e não sinto gosto de derrota", analisou.

O elenco do Palmeiras se reapresenta na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e na terça já encara o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, no Allianz Parque.