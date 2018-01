Robinho viaja para Cádiz com o Real Mesmo com apenas um treino com seus novos companheiros, o atacante Robinho foi relacionado pelo treinador Vanderlei Luxemburgo para a partida de estréia do Real Madrid, no Campeonato Espanhol, contra o Cádiz, fora de casa, neste domingo. O brasileiro, contratado junto ao Santos, participou do treinamento deste sábado, no CT do clube da capital espanhola, e mostrou que está preparado para jogar. Ele estará no banco e se pudermos usá-lo, faremos isso. Já o conheço e sei que está bem. É um jogador que se adaptará ao time?, comentou Luxemburgo, durante a entrevista coletiva depois do treino. Além de Robinho, o zagueiro inglês Woodgate, que ficou de fora de toda a temporada passada por causa de uma lesão, também estará entre os suplentes. No time titular, Luxemburgo escalará o meia-atacante Júlio Baptista, recentemente contratado junto ao Sevilla. O brasileiro atuará no lugar do inglês Michael Owen, que pode acertar com o Newcastle nos próximos dias. Assim, a equipe que começará jogando contra o Cádiz é: Casillas; Salgado, Helguera, Pavón e Roberto Carlos; Beckham, Gravensen, Zidane e Júlio Baptista; Raúl e Ronaldo.