Robinho vira destaque até na Argentina Os argentinos se rendem aos novos talentos do Brasil. Robinho, do Santos, recebeu grande destaque na edição deste sábado do diário Olé, de Buenos Aires. O jornal usou uma página para contar a trajetória do atacante, na qual comentou que ?ele pode ser o novo rei do futebol?. ?Não podem me intimidar jamais? foi a manchete da reportagem. O jovem campeão brasileiro de 18 anos já chama a atenção dos europeus, mas o Santos garante que ele fica na Vila Belmiro.