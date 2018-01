Robinho virá: garante Florentino Pérez Um dia depois de o Real Madrid iniciar uma excursão de preparação para a temporada 2005/06, o presidente do clube, Florentino Pérez fez uma promessa solene: assegurou nesta sexta-feira que até o final de agosto, data de encerramento do período de compras - Robinho será contratado. Num discurso sereno, que teve como objetivo tranqüilizar o torcedor, Pérez foi claro. ?Robinho virá. Isso é certo. Fiquem (torcedores) tranqüilos porque o garoto (Robinho) está decidido e o próprio Teixeira (Marcelo) sabe que ele acabará jogando aqui?, disse o dirigente, segundo declarações reproduzidas pelo diário espanhol ?Ás?. O empenho do presidente será intensificado esta semana. De acordo com o jornal espanhol, o clube lançou uma nova ofensiva para acelerar as negociações e nas últimas horas enviou dois homens de confiança para o Brasil, afim de convencer o presidente do Santos a fechar o negócio. ?(a contratação) Robinho não corre risco. Pode ser amanhã ou em um mês. Não haverá problemas?, garantiu o dirigente. O elenco do Real Madrid viajou nesta quinta-feira para Chicago, nos Estados Unidos, onde começará uma excursão que passará por China, Japão e Tailândia e terminará no dia 30.