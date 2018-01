Robinho visita Vila Belmiro e lança CT O atacante Robinho esteve nesta quarta-feira na Vila Belmiro no lançamento da pedra fundamental do Centro de Treinamento Meninos da Vila, destinado aos times Infantil e Juvenil do clube. O campo nº 1 do CT foi chamado de Robinho e o 2 foi batizado de Diego - os dois últimos craques revelados pelas categorias de base do clube. "É uma honra e uma satisfação muito grande para mim ser lembrado pelo clube onde comecei a minha carreira e com o qual me identifiquei muito", afirmou o craque da Seleção Brasileira e do Real Madrid. Robinho elogiou a iniciativa da diretoria de apostar na formação de atletas. "Espero que apareçam grandes jogadores por aqui. Mas também, se não aparecerem, é importante que sejam formados homens do bem e de caráter", disse. O terreno do novo CT do Santos, situado no Bairro de Saboó, próximo à entrada da cidade, ocupa uma área de 28 mil metros quadrados. A primeira etapa do projeto - com a entrega dos dois campos (ambos com 105 X 68 metros quadrados) será finalizada na primeira semana de março.