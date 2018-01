Robinho volta a ser a arma do Santos As armas de Leão são bastante conhecidas pelos adversários, mas ele conta com a volta do bom futebol de Robinho para surpreender o São Paulo neste sábado. O jovem atacante está atuando de forma diferente, mais voltado para o coletivo e se reserva o direito de partir para a jogada individual com suas pedaladas apenas quando está sendo marcado apenas por um zagueiro. "A marcação tem sido forte, há sempre dois ou três jogadores na marcação e aí o segredo é tocar rápido a bola". Leia mais no Estadão