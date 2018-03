Robinho volta a treinar normalmente e deve ser relacionado no Atlético-MG

Demonstrando que está totalmente recuperado de lesão, o atacante Robinho voltou a treinar normalmente nesta quinta-feira e se credenciou para ganhar uma chance no time do Atlético Mineiro para o duelo com o América, domingo, no Mineirão, em rodada do Campeonato Mineiro.

Em atividade na qual o técnico Roger Machado dividiu sua atenção entre defesa e ataque, Robinho exibiu boa mobilidade e preparo físico, praticamente garantindo sua vaga entre os relacionados para o duelo do fim de semana.

O atacante se recuperou de uma pequena fratura na costela, sofrida em 25 de janeiro, durante amistoso entre as seleções do Brasil e da Colômbia, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Por causa desse problema, ele ainda não entrou em campo pelo Atlético em 2017, pois sua lesão foi sofrida às vésperas da estreia do time no Campeonato Mineiro, ficando de fora de cinco compromissos por competições oficiais. Agora, porém, deverá ser aproveitado por Roger no seu próximo compromisso no torneio estadual.

PATRIC

Cedido por empréstimo pelo Atlético Mineiro, o lateral-direito Patric foi oficializado pelo Vitória nesta quinta-feira. No clube de Belo Horizonte, o jogador de 27 anos ficou conhecido pela versatilidade. Patric atuou na lateral oposta, no meio-campo e até no ataque em partidas do Estadual, Brasileirão e até da Copa Libertadores. Ele foi emprestado pelo Atlético até o fim do ano.