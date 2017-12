Robinho volta ao Santos e é convocado Pelo discurso do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, a nova dupla de atacantes do Real Madrid, Robinho e Ronaldo, atuará junta com a camisa do Brasil antes da estréia no time espanhol. O treinador, que convocou hoje 22 jogadores para o amistoso contra a Croácia, dia 17, em Split, não quis criar expectativas sobre a equipe titular, mas ponderou que o novo galático poderia exercer a função feita por Ronaldinho Gaúcho, abrindo caminho para escalá-lo ao lado do novo companheiro e de Adriano, da Internazionale, de Milão. "O Robinho é muito versátil e se adapta com facilidade em outras funções. Pode ser testado no lugar do Ronaldinho Gaúcho", disse o técnico da seleção para, em seguida, mandar um recado a Ronaldo - que pediu dispensa da Copa das Confederações, em junho, para descansar. "Espero por um Ronaldo motivado nessa reta final à Copa do Mundo. Ele iniciou uma boa preparação e tenho notícia de que está bem mais magro." Como a Agência Estado antecipou, Parreira, que havia excluído Robinho da lista para o amistoso, decidiu na noite de domingo convocá-lo, após o atleta ter resolvido o problema de sua transferência para a Espanha e voltado a atuar pelo Santos. Ressaltou não temer a forma física com que o galático se apresentará e lembrou que outros atletas, a exemplo do novo atacante do Real Madrid, afastado dos treinos durante a negociação de sua saída do Santos, também deixaram de treinar durante um mês, por causa das férias. Além de Robinho, que herdaria a vaga de Ronaldinho Gaúcho - não convocado porque o amistoso servirá para escolher o substituto do atacante do Barcelona, que cumprirá suspensão automática contra o Chile, dia 4 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 - e Ronaldo, os torcedores do Real Madrid devem ver todos os seus galáticos brasileiros em ação, porque o lateral-esquerdo Roberto Carlos e o meia Júlio Baptista também foram chamados. Outra dúvida a ser dissipada por Parreira nesse amistoso é quanto ao substituto de Roque Júnior na zaga. A exemplo de Ronaldinho Gaúcho, o jogador também não foi relacionado porque está suspenso contra o Chile. A ausência do zagueiro titular abriu vaga para a primeira convocação de Alex, do PSV Eindhoven, que no momento disputa a última vaga do setor à Copa do Mundo com Luisão, do Benfica, também chamado, e Cris, do Lyon, desta vez preterido. Já estão assegurados, para o Mundial da Alemanha, além de Roque Júnior, Juan e Lúcio, os titulares no amistoso do dia 17. "A seleção joga para treinar e ainda assim cobram resultado da gente", disse Parreira, se referindo ao fato de que utilizará o amistoso contra os croatas para preparar o time que enfrentará os chilenos. Veja a lista de convocados: Goleiros: Dida (Milan-ITA) Julio Cesar (Inter-ITA) Laterais: Cafu (Milan) Cicinho (São Paulo) Roberto Carlos (Real Madrid) Gilberto (Hertha Berlim) Zagueiros Alex (PSV- Eindhoven) Juan (Bayer Leverkusen) Lúcio (Bayer de Munique) Luisão (Benfica) Meio-campistas: Emerson (Juventus) Juninho Pernambucano (Lyon-FRA) Zé Roberto (Bayern Munique) Ricardinho (Santos) Kaká (Milan) Renato (Sevilha) Gilberto Silva (Arsenal) Júlio Baptista (Real Madrid) Atacantes: Ronaldo (Real Madrid) Adriano (Inter-ITA) Ricardo Oliveira (Betis-ESP) Robinho (Santos)