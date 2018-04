Robinho volta ao Santos por empréstimo até 4 de agosto

Robinho está de volta ao Santos. O Manchester City confirmou nesta quinta-feira o empréstimo do atacante ao clube até o dia 4 de agosto. O time inglês anunciou que o Santos terá que bancar os salários do jogador, que, provavelmente, serão pagos com a ajuda de patrocinadores. Ainda não foi definida a data da apresentação oficial de Robinho.

"Foi uma negociação com um final muito feliz para o Santos. Teremos reunidos em nosso clube três gerações de craques. É um grande presente para a torcida do Peixe", afirmou o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.

Em baixa no Manchester City, onde ficou algumas vezes até fora do banco de reservas, o atacante passou a desejar a volta ao País temendo ficar fora da Copa do Mundo de 2010, mesmo sendo jogador de confiança do técnico Dunga.

Campeão brasileiro com o Santos em 2002 e 2004, Robinho deixou o Santos em agosto de 2005, vendido ao Real Madrid. A saída foi conturbada, já que a inicialmente diretoria não pretendia negociá-lo. No total, ele disputou 190 partidas e marcou 83 gols.

No Santos, Robinho vai reencontrar o goleiro Fábio Costa e o lateral-esquerdo Léo, com quem jogou na sua primeira passagem pelo clube. Agora, ele terá a missão de liderar uma nova geração de revelações do clube, que tem como principais promessas o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Neymar.