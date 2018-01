Robinho volta aos treinos do Santos O acerto para a transferência de Robinho para o Real Madrid foi fechado aos 30 minutos da madrugada deste sábado, por telefone, entre os dirigentes do Santos com o clube espanhol. Robinho já estava concentrado com os demais jogadores num hotel de Santos, e além do jogo deste domingo contra o Corinthians, vai participar de outras seis partidas, despedindo-se do clube contra o Paysandu no dia 24 de agosto, no início do returno. O Santos receberá US$ 30 milhões e Robinho, US$ 20 milhões. O Santos ainda se encarregará de fazer um seguro para o jogador nas sete partidas que disputará pelo clube. Neste sábado, o jogador chegou no ônibus da delegação, às 9h45, para treinar. Precedido de seus seguranças, que estavam num carro, levando o material de treino do jogador.