Robinho x Tevez: quem decide o clássico? O clássico entre Santos e Corinthians no próximo domingo, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, opõe duas das maiores estrelas do torneio estadual. De um lado o já consagrado atacante Robinho, bicampeão brasileiro pelo Santos e motivado pela boa atuação na seleção brasileira em Hong Kong, de outro o embalado argentino Tevez, hoje maior ídolo do alvinegro do Parque São Jorge. Ambos confirmados para o jogo, quem decidirá o clássico? Para votar clique aqui