Robson é o desfalque do Paysandu O atacante Robson, artilheiro do Campeonato Brasileiro com sete gols, está suspenso e será a grande ausência do Paysandu na partida deste sábado, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira. Balão é o substituto escolhido pelo treinador Paulo Campos. "Vamos jogar para ganhar. Não adianta ficar atrás. Tem de jogar e não deixar jogar", avisou Paulo Campos, sem ligar para o fato de jogar em Curitiba. Com excelente desempenho no jogo com o Palmeiras, contra quem fez um gol e deu o passe certeiro na cabeça do zagueiro Alex Pinho para decretar a vitória, Balão espera levar três pontos para Belém. "Eles (Coritiba) devem vir para cima de nós, mas terão uma surpresa", prometeu o jogador. O volante Alemão, que estava suspenso, volta ao time titular, mas poderá ser mais uma vez improvisado na lateral-direita. Carabina e Cláudio, os dois especialistas na posição, ainda não convenceram o treinador.