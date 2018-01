Robson Luís se apresenta no Vasco O atacante Robson Luís realizou exames médicos hoje no Vasco, se apresentou ao técnico Geninho e iniciou os treinamentos com os demais companheiros. O jogador tem 27 anos e atuou no último Campeonato Brasileiro pelo Vitória-BA. "Estou preparado para essa nova fase na minha carreira. Não quero desperdiçá-la", afirmou Robson Luís, que também já atuou pelo Bahia e Santos. No futebol mexicano, o atacante defendeu o Atlético e Santos. "Estou bem fisicamente e estava correndo cerca de 10 Km por dia, em Salvador, onde passei férias." Robson Luís disse que não vai ser difícil se adaptar ao técnico do Vasco, Geninho, com quem trabalhou no Bahia. O jogador contou que não teve problemas com o treinador e disse admirá-lo. "Tenho uma grande responsabilidade não só com o Geninho, mas com a equipe e os torcedores do Vasco", frisou o atacante.