Robson Luiz será a novidade do Vasco O técnico Geninho recebeu nesta terça-feira uma boa notícia para escalar a equipe do Vasco no jogo de quarta-feira, contra o Atlético-MG, em São Januário. Recuperado de contusão, o meia Róbson Luiz vai ser a principal novidade da equipe carioca para esse confronto do Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, a criatividade do time não ficará restrito ao talento de Petkovic com a presença de Róbson Luiz para auxiliá-lo na criação de jogadas. "Era o que eu buscava há tempos. Vai dificultar a marcação do adversário sobre o Petkovic e dará mais força ofensiva para a equipe", destacou Geninho, que vai optar por escalar Anderson no lugar de Alex Alves, fora de forma física, para reforçar o ataque carioca.